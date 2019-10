Genoa, prevendita a razzo per la sfida al Milan

Il pugno chiuso per festeggiare una vittoria speciale come nel derby.

E un posto a vita negli almanacchi del Genoa e nei cuori dei Genoani che lo ricordano a 14 anni dalla scomparsa. Quante volte il prof. Franco Scoglio fu capace di far risorgere il Grifone modello araba fenice, sollecitando l’orgoglio dei supporter della prima squadra in Italia, carte d’identità naturalmente alla mano. Nel momento di fare fronte comune, i sostenitori non si tirano indietro. I tifosi di casa (ma anche quelli rossoneri: 1000 i tagliandi venduti per il settore ospiti, la prevendita chiude venerdì alle 19) sono pronti a occupare i posti del Ferraris. La prevendita procede. Anche il carrozzone mediatico segnala l’importanza del match, seguito da troupe estere e trasmesso in diretta in parecchie nazioni. Il primo pienone nella nuova tribuna stampa soggetta a ulteriori interventi.