Genoa, presidente Zangrillo: Credo nella salvezza

Il presidente del Genoa Zangrillo crede nella salvezza del suo Grifone.

“Credo con tutto me stesso nella salvezza. Contro il Torino è stata la vittoria di tutti, difficile da spiegare le emozioni provate. La Serie B sarebbe una grande sconfitta bisogna fare di tutto per evitarla”, ha detto Zangrillo. E ancora sulla gara contro i Granata: “Mi sono piaciuti il cuore di Stefano Sturaro, qualcuno lo dava per finito. Il secondo si chiama Frendrup, ha i fondamentali del campione. Infine dico Manolo Portanova che è la grinta. Vorrei citare tutti, ma dico anche Badelj. Altro elemento fondamentale è Vecchia il team manager”. Un pensiero anche su Masiello: “E’ un professionista esemplare. L’alchimia è nata spontaneamente perché anche chi non gioca è fondamentale in questa squadra”.