Genoa, preparazione per la sfida con la Lazio

Programma misto al mattino. e virata tecnica al pomeriggio, anticipata dall’analisi della prova con lo Spezia con il supporto dei filmati. Per il Genoa è stata una lunga giornata quella trascorsa al centro sportivo di Pegli, con la sala colazione e pranzo come un hub per il regime alimentare e allenare il team-building. In mezzo a porte e porticine, esercitazioni e indicazioni, possesso palla su superfici di metratura variabile, mister Ballardini e collaboratori hanno orientato, con la stanchezza che affiorava a mano a mano nel gruppo, i piani predisposti. Un festival di prove in partita, dopo il riscaldamento iniziale, sotto gli sguardi dei dirigenti in tribuna. Pandev è rimasto a riposo per un affaticamento, le sue condizioni verranno valutate nei prossimi giorni. Sul terreno si è rivisto Marchetti alle prese con corse e iter di riatletizzazione. Giovedì una seduta singola.