Genoa-Pisa 0-0, pari ma due gol annullati al Ferraris

Pareggio per 0-0 con poche occasioni da rete del primo tempo tra Genoa e Pisa ma con una ripresa da infarto.

Primo tempo molto spezzettato, nervoso e privo di grandi emozioni che però, come detto, arrivano nel secondo tempo nell’ultima mezz’ora di gioco.

Al ’61 gol annullato al Pisa: fuorigioco di Moreo, che aveva battuto Martinez, sul passaggio di Morutan.

Episodio che può spaccare la partita al ’68. Pisa in dieci, espulso Marin per doppia ammonizione: il secondo cartellino arriva per proteste troppo vigorose

All’85 gol annullato anche al Genoa per fuorigioco: palla in area per il colpo di testa di Bani che insacca, ma c’è outside.

Le formazioni ufficiali:

Genoa (3-5-2) Martinez; Vogliacco, Bani, Dragusin; Hefti, Frendrup, Strootman, Badelj (dal 57′ Gudmundsson), Criscito; Coda, Puscas (dal 65′ Aramu) All. Gilardino

Pisa (4-3-2-1): Nicolas; Beruatto, Barba, Hermansson, Rus; Toure, Nagy, Marin; Morutan, Tramoni; Moreo All. D’Angelo

Ammoniti: Bani, Hefti (G)