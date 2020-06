Genoa-Parma, niente tifosi fasulli sugli spalti, ma soltanto veri striscioni rossoblu

Sembra certo.

Il Genoa, in occasione del “debutto” casalingo con il Parma – gara tra l’altro importantissima, perché in caso di vittoria i rossoblu farebbero un passo gigante verso la salvezza – non imiterà quanto si è visto in occasione delle gare di Coppa Italia, su tutte la finale, “abbellendo” malamente gli spalti.

La criticatissima decisione delle lamelle mobili in sostituzione dei tifosi sulle gradinate, è stata bocciata da tutti. Anche la Coca Cola, una delle pubblicità che si scorgeva tra le lamelle, non ha certo fatto una grossissima figura, tanto che si parla senza tema di smentita di “pubblicità negativa”.

Un po come quelle che vengono mandate in onda dalle TV a pagamento subito dopo un gol, privando il tifoso da poltrona di gustarsi il momento con un pronto replay dell’azione.

Quindi, per ciò che concerne il Grifone, non ci saranno tifosi “surrogati” sugli spalti del “Ferraris”.

Da notizie attendibili, la società rossoblu metterà sugli spalti enormi teloni di colore naturalmente rossoblu.

Una decisione sicuramente più ben vista da tutti. Sportivi e non.

Franco Ricciardi