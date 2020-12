Genoa, Pandev e lo scherzo delle Iene: ceduto in India

Scherzo della trasmissione delle Iene al giocatore del Genoa Pandev che ha fatto ridere un pò tutti gli sportivi, eccetto la vittima.

In una tranquilla cena di squadra, nel bel mezzo del calciomercato, il padrone di casa Criscito spiega di aver ricevuto una proposta dall’India e Pandev gli spiega che da quelle parti non si sta poi così male. Poi, casualità, squilla il telefono dell’attaccante. È il suo agente Leonardo Corsi, che parla di una volontà di Preziosi di ringiovanire la squadra

I compagni di squadra cercano di convincere Pandev ma il macedone non è contento ed il contratto offerto non è neanche di quelli faraonici, anzi: 72mila euro l’anno più bonus da 10mila, non proprio un’offerta di quelle che cambiano la vita.

Per rendere il tutto ancora più credibile arriva anche la contestazione dei tifosi, che non vogliono che se ne vada e si presentano sotto casa di Criscito con uno striscione che dà a Pandev del traditore e lo fanno scendere per parlamentare. Per fortuna poi arrivano Le Iene per il sollievo dell’attaccante rossoblù.