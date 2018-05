Genoa, ottavo posto nel mirino come media spettatori

Si sta vivacizzando, per la voglia di essere presenti e la politica dei prezzi ribassati in quasi tutti i settori, la prevendita per la partita con il Torino (domenica, ore 15).

L’ultima occasione per stringersi alla squadra, festeggiare l’obiettivo conquistato in anticipo, salutare i giocatori che lasceranno il Genoa e dare il bentornato a chi invece è di ritorno. Sono oltre 19mila, a tre giorni dall’incontro, i tifosi muniti di titoli di accesso tra abbonati (17.650) e paganti. Tra questi 400 supporter granata (la trasferta è aperta ai non tesserati), ai quali non è passato inosservato lo striscione esposto a Superga da fans del Grifone, alla commemorazione del 4 maggio per ricordare quella squadra di invincibili.

Serve ancora uno scatto per raggiungere un altro obiettivo. Vale a dire il mantenimento dell’ottavo posto finale nella media spettatori della Serie A Tim 2017/18, occupata proprio dal Grifone piazzato di pochissimo sopra il Bologna. Occorre una partecipazione allargata. Il tempo per acquistare i tagliandi, in vendita al Ticket Office al Porto Antico, nelle ricevitorie Listicket e on-line, non manca. Una classifica che conferma l’amore dei sostenitori verso i colori sociali ed è guidata dall’Inter seguita da Milan, Napoli, Juventus, Roma, Lazio e Fiorentina. Sono queste le società/tifoserie che precedono il Genoa, con bacini di utenza sensibilmente diversi nella maggior parte dei casi.