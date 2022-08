Genoa, nuova maglia da trasferta: banda rossoblu trasversale

E’ stata presentata anche la nuova maglia da trasferta che ha la novità della banda rossoblu’ trasversale che manca dal 1971.

La nuova t-shirt away, infatti, è stata annunciata quest’oggi con tanto di foto pubblicate sui social. Come si può vedere, la divisa sarà essenzialmente su sfondo bianco con una striscia in diagonale con i colori classici, rosso e blu. Presente lo sponsor Radio 105 al centro della maglia, mentre l’altro sponsor MSC Crociere sarà più in basso ma sempre nella parte di davanti.

Nelle spalle, dove apppunto vi saranno nome e numero del calciatore, ecco la scritta “dall’inizio, per sempre” nel colletto. In basso, all’altezza della zona lombare l’altro sponsor Lease Plan Italia.