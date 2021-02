Genoa-Napoli, Ballardini: Potevamo essere ancora più bravi

Ballardini incontentabile commenta il successo casalingo di ieri sera contro il Napoli grazie alla doppietta segnata dall’ex Goran Pandev nella prima mezz’ora di gara.

“Il Genoa ha fatto una buona partita contro un Napoli che per la rosa che ha può lottare per il campionato e più fronti. Noi stasera potevamo essere più bravi nella gestione della palla, perché in alcuni frangenti non siamo stati così brillanti e lucidi – dice Ballardini -. In difesa siamo attenti, bravi a coprire il campo e aggressivi, ma potremmo essere più gravi con la palla, soprattutto contro una squadra come il Napoli che ha qualità, pressing e gamba”.