Genoa-Milan, biglietti in vendita per sabato sera

A eccezione del Ticket Office del Genoa Museum and Store, che oggi osserva chiusura settimanale, sono reperibili on-line e su tutta la rete vendita Ticketone i biglietti per la partita con il Milan, valida per la settima di campionato. I prezzi base sono quelli praticati per le prime partite. Presso la rivendita ufficiale del club al Porto Antico, nelle giornate di martedì e mercoledi, gli abbonati di Tribuna potranno esercitare le prelazioni per l’acquisto dei tagliandi per quello specifico settore, mentre da giovedì partirà la vendita libera. Sono già disponibili i titoli di accesso per il settore ospiti.

Prezzi base (*Under 16): Poltroncina Tribuna 150 euro, Tribuna Laterale 100 euro, Distinti 40 euro (*20), Gradinata 25 euro (*15).