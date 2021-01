Genoa-Lazio, Ballardini: Avversario fortissimo

Il tecnico del Genoa Ballardini presenta la sfida contro la sua ex squadra, la Lazio ora allenata da Inzaghi.

“Ci attende una sfida contro un’avversaria fortissima, ricca di talenti, molto fisica e compatta, che si sta confermando ad alti livelli. Penso che ci troveremo ad affrontare una Lazio molto motivata e arrabbiata. E, credo, pure riposata”. Chiamato poi a dire la sua sul motivo per cui la squadra di Inzaghi stia collezionando risultati altalenanti, riporta la rassegna stampa di Radiosei, l’allenatore ha risposto prendendo in considerazione i tanti impegni. Vittorie e sconfitte, ottime prestazioni e prove sottotono. Ma i biancocelesti non devono essere sottovalutati: “Sono certo che troveremo una squadra in condizioni migliori. Pandevi si ritira a fine stagione? Lo denuncio, lui è il calcio”.