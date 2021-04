Genoa, lavoro intenso in vista della Juventus

Doppio appuntamento per il gruppo al Centro Signorini dove i preparatori hanno condotto i lavori in palestra nella prima parte della giornata per prevenzione, allungamenti e potenziamento, prima di lasciare campo aperto alle lezioni tecnico-tattiche di mister Ballardini e del vice Regno. Una giornata dai carichi voluminosi per Criscito e compagni, iniziata in club-house per colazione e proseguita in villa per il pranzo tra un allenamento e l’altro. Tra sole e nuvole, vento e un brusco calo della temperatura (i fiocchi di neve caduti in città hanno risparmiato il quartiere di Pegli), il Grifone sta proseguendo la marcia di avvicinamento al match con la Juventus, senza problematiche particolari dall’infermeria. Giovedì la CAN diramerà le designazioni. E’ prevista una sessione mattutina.