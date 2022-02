Genoa-Inter, Blessin: dovremo non far giocare gli avversari

Blessin non demorde e carica i suoi in vista della difficilissima sfida del Genoa contro l’Inter al Ferraris.

“Sarà molto importante da parte nostra riuscire a non farli giocare. Dovremo essere aggressivi e dovremo cercare di metterli in difficoltà il più possibile. Viste le loro qualità individuali penso proprio che per noi sarà una gara difficile”.

“Noi ci crediamo tutti e io ci credo. L’Inter ha perso l’ultima partita e verrà qui per vincere assolutamente. Guardando le statistiche si vede benissimo come difenda altissima e sia la squadra a farlo in tutta la serie A nel migliore modo possibile. Contro squadre di questo tipo bisogna cercare di usare al meglio gli spazi che ti lasceranno ed essere bravi nei dettagli. Dovremo essere uniti e compatti, cercando di essere aggressivi in tutto ciò che faremo e dovremo farlo nel modo giusto. Quello che voglio è essere coraggiosi e non avere paura di sbagliare”.