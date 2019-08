Genoa, ieri incontro dei giocatori con Preziosi

Tra gli impegni di una giornata fittissima, tutta dedicata al Grifone, non poteva mancare l’incontro con i giocatori che compongono la rosa.

Il primo approccio con il presidente Preziosi per alcuni dei nuovi, il secondo per altri. Per tutti, nuovi e vecchi, direttive chiare a pochi giorni dal taglio del nastro della Serie A Tim 2019/20. Obiettivo: gettare le basi, unire le forze, indirizzare la partenza. Le sofferenze patite dal Genoa nel finale del torneo precedente, nell’èlite dei club non retrocessi negli ultimi 10 e passa anni, ha instillato sete di riscatto su tutti i piani della ‘Villa’, la prestigiosa sede cinquecentesca. Sintonizzarsi sulla stessa lunghezza d’onda. E’ il must di questo avvio.