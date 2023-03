Genoa, i tifosi rossoblù pronti a invadere Brescia

Sfida testa coda al Rigamonti tra Genoa e Brescia dove è prevista una folta presenza di tifosi rossoblu.

I mille biglietti (1051 per l’esattezza) del settore ospiti del Rigamonti sono infatti andati tutti in fumo in meno di un’ora dalla loro messa in vendita. Potrebbe esserci la possibilità che altri sostenitori del Grifone acquistino biglietti in altri settori dello stadio. Sarà sicuramente un bel match da vedere, in cui si vedranno due squadre che avranno la neccessità di vincere.

I lombardi non possono inciampare ancora, altrimenti rischierebbero la retrocessione, mentre il Genoa ha bisogno dei 3 punti per consolidare il secondo posto.