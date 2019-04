Nella lunga corsa allo scudetto, conquistato nel fine settimana per l’ottava volta consecutiva, i campioni d’Italia della Juventus sono inciampati solo due volte. Due volte in trentatrè partite. Genoa e Spal, avversarie domenica allo stadio Mazza, sono le uniche squadre a essersi tolte la soddisfazione in Serie A di battere la Juventus in questa stagione. Per primi i rossoblù di mister Prandelli (all’andata con il tecnico Juric in panchina terminò 1-1 all’Allianz Arena con Bessa che pareggiò il gol di Ronaldo) vittoriosi a Marassi 2-0 con le reti di Sturaro e Pandev. Poi i biancazzurri di Semplici impostisi 2-1 (all’andata a Torino furono sconfitti 2-0) con i sigilli in rimonta di Bonifazi e Floccari ad annullare il vantaggio di Kean. Un comune denominatore. Genoa e Spal: le ‘castiga-Juve’.