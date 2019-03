Genoa-Frosinone, Prandelli: Abbiamo dato tutto

A volte arriva il lieto fine, altre no. Se non si possono fare voli di fantasia, è bene restare agganciati alla realtà e tenere i piedi per terra. La filosofia adottata da mister Prandelli dal suo avvento. Pochi fronzoli si bada alla sostanza.

“Prendiamo atto di tutto. Abbiamo creato parecchio e messo in mezzo tanti palloni. Siamo mancati nel modo di riempire l’area e attaccare il primo palo. I risultati vanno accettati. Il campionato è lungo, non siamo al sicuro. Basta una sconfitta per cambiare prospettiva. Onore al Frosinone che si è difeso bene, queste partite non sono facili. Servivano i tempi giusti. Il morale comunque va preservato. C’è da lottare e soffrire tutti insieme. I giocatori hanno dato tutto. Abbiamo la coscienza a posto, questa è la cosa più importante. Dobbiamo mantenere la tranquillità e cercare altre vittorie. Restiamo in una zona pericolosa”.