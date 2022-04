Genoa, frizioni tra Preziosi e 777 in merito al bilancio

Non corre buon sangue in casa Genoa tra 777 Partners e Enrico Preziosi. Come riportano i media nei giorni scorsi è stato approvato il bilancio 2021 della società rossoblu ma senza il voto favorevole dell’ex presidente, che, dall’acquisizione del club da parte del fondo, siede nel cda non più come presidente ma come semplice consigliere.

Preziosi ha respinto l’approvazione del bilancio per la quale ha invece votato il resto del cda, composto dal presidente Alberto Zangrillo e da Josh Wander, Steven Pasko, Juan Arciniegas e Andres Blazquez. L’altro consigliere, Alessandro Zarbano, si è dimesso nelle scorse settimane. Un’altra indicazione della rottura ormai insanabile che si è consumata tra vecchi e nuovi proprietari.