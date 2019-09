Genoa, divisa rossoblu in trasferta: le statistiche

Prima trasferta in maglia rossoblù. Dopo la terza, splendida divisa indossata nelle sfide contro Roma e Cagliari, Criscito e compagni tornano a vestire il taglio classico. Da dieci anni non esce la x all’Olimpico in match contro i biancocelesti (cinque vittorie per parte). L’ultimo pareggio si registrò nel 2008 (vantaggio di Milito, 1-1 di Dabo). Nel ritiro dove alloggia la squadra, a pochi chilometri dallo stadio, una riunione tecnica ha spezzato la mattinata, introducendo la seconda prima della partenza. Stavolta nessun risveglio neuro-muscolare, data la vicinanza al fischio d’inizio da parte dell’arbitro Pairetto. Con la squadra hanno viaggiato i dirigenti. Duecento i supporter che sosterranno i giocatori dal settore ospiti. Dopo la partita la squadra rientrerà a Genova. Lunedì riprenderà subito la preparazione per il match con il Milan del tecnico Giampaolo (stadio Ferraris, ore 20:45).