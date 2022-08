Genoa-Carrarese 9-1, goleada per il Grifone al Signorini

Amichevole molto positiva per il Genoa di mister Blessin che, ieri al Signorini, ha ospitato la Carrarese, formazione che milita nel campionato di Serie C.

La gara, disputata a porte chiuse, ha visto il Grifone imporsi per 9-1 con Ekuban autore di una doppietta e, per il resto, una vera e propria girandola di marcatori: in rete infatti sono andati anche Badelj, Portanova, Dragusin, Coda, Favilli, Yeboah e Jagiello.

Non ha preso parte alla gara Ilsanker, che è sulla via del recupero ma non è stato chiaramente rischiato in questo test congiunto con la Carrarese. Anche Sturaro prosegue l’iter personalizzato. Il modulo con cui si è giocato è stato il medesimo delle precedenti amichevoli.