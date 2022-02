Genoa, capitan Criscito va al Toronto già da marzo

Capitan Domenico Criscito lascia il Genoa prima del previsto: il difensore classe 1986 firmerà un contratto biennale con il Toronto, la futura squadra di Lorenzo Insigne. L’affare è in chiusura. Criscito lascia quindi la Serie A e si appresta ad aprire un nuovo capitolo della sua carriera in MLS: la sua partenza è prevista già tra due settimane. L’ormai ex capitano rossoblù quindi non porterà a termine il campionato con il Genoa.

‘Mimmo’ Criscito ha giocato 269 partite ufficiali con la maglia del Genoa, segnando 29 gol (diversi dei quali su rigore, da specialista). Numeri e fedeltà che gli sono valsi la fascia di capitano al momento del suo ritorno dalla parentesi in Russia, quando giocò con lo Zenit San Pietroburgo (dal 2011 al 2018).