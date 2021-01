Genoa-Cagliari, Ballardini: Partenza positiva, poco cinici

Il tecnico del Genoa Ballardini commenta la vittoria ottenuta contro il Cagliari al termine di una prestazione gagliarda.

“Competenza, sensibilità e lavoro quotidiano, queste le chiavi del nostro bel periodo. La tifoseria e la città ti danno amore e responsabilità, oltre all’affetto c’è anche questa. Senti pressioni che qui contano un po’ di più rispetto ad altri posti. I cori per me? Mi incitavano ma mi prendevano anche in giro, io spingevo l’autista del pullman per raggiungere il campo. Il Cagliari ha una squadra di spessore e qualità, la sua classifica è bugiarda. Siamo partiti bene e siamo riusciti a vincere contro una compagine ben attrezzata. Non possiamo sbagliare tre occasioni da gol, poi rischi di perderle o pareggiarle queste gare. Destro? Mattia è sempre dentro la partita, in qualunque caso, sia in attacco che in difesa. Lui c’è sempre, per me è questo. Sacrificio e forza. Oggi vedo un giocatore sempre pronto, che non si estranea come gli è capitato in alcune precedenti esperienze, e le gratificazioni gli stanno arrivando con tutte le sue reti”.