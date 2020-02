Genoa-Cagliari 1-0, Pandev regala ossigeno al Grifone

Battaglia vera a Marassi dove Genoa e Cagliari si affrontano a viso aperto alla ricerca di punti pesanti per i rispettivi obiettivi stagionali.

Un Genoa battagliero e determinato strappa la vittoria al Ferraris a un Cagliariopaco e sfortunato, che perde 2 uomini per infortuni muscolari nei primi 25′ e dopo essere passato in svantaggio allo scadere della prima frazione non trova la forza per agguantare almeno un pareggio.

La rete decisiva la segna ancora Pandev appena subentrato in campo ad un Ghiglione anche lui infortunato. Il Grifone prova nella ripresa a chiudere il match ma sono i sardi a sfiorare il pari con gli sforzi nel finale che si infrangono sulla traversa colpita in pieno recupero da Nainggolan.

IL TABELLINO

GENOA-CAGLIARI 1-0 (1-0)

MARCATORI: 43′ Pandev

GENOA (3-5-2): Perin; Biraschi, Soumaoro, Masiello; Ghiglione (39′ Pandev), Sturaro, Radovanovic, Schöne (52′ Ankersen), Criscito; Pinamonti (74′ Cassata), Sanabria. All. Nicola

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Cacciatore (24′ Mattiello), Pisacane, Klavan (77′ Pereiro), Lu. Pellegrini; Faragò (14′ Walukiewicz), Nandez, Ionita; Nainggolan; João Pedro, Simeone. All. Maran

Arbitro: Calvarese di Teramo

AMMONITI: Pinamonti, Radovanovic, Sturaro (G), Cacciatore, Simeone, Nainggolan, Pereiro, Mattiello, Nandez (C)

ESPULSI: nessuno