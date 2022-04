Genoa-Cagliari 1-0, Badelj: Un gol che vale tantissimo

Travolto dall’emozione per il gol pesantissimo Milan Badelj, alla sua seconda marcatura in rossoblù, è quasi in lacrime per aver firmato il gol vittoria contro il Cagliari nel match salvezza del Ferraris.

“Vale tanto questo gol. Se non avessimo vinto saremo stati praticamente fuori dal discorso salvezza. Questo gol vale tre punti e un po’ di fiducia. Ora lavoriamo per arrivare bene al derby e lasciare tutto in campo. Ogni domenica giochiamo la partita della vita. Oggi era decisiva e siamo riusciti a portarla a casa. Non ho parole, non volevo smettere di correre dopo il gol. Emozionante vedere i tifosi così».