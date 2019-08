Gatto salvato dai VVF alla Spezia: era incastrato in un tubo di scolo

Una squadra di Vigili del Fuoco della Comando della Spezia è intervenuta al Limone in via Carpanedo per soccorrere un gatto rimasto intrappolato all’interno di un tubo di scolo per acque piovane.

La richiesta alla sala operativa è arrivata da una signora, residente li vicino, che ha sentito un miagolio provenire dal tubo di cemento.

Arrivati sul posto i Vigili del Fuoco, grazie all’ausilio di una telecamera installata su una sonda, appositamente concepita per esplorare all’interno delle cavità, hanno individuato l’animale a circa 4 metri di distanza dall’entrata del cunicolo, hanno quindi praticato un foro a valle del condotto, vi hanno posizionato una rete e poi hanno attirato il gatto riuscendo così a tirarlo fuori incolume.