Gatto in difficoltà recuperato ad Albenga dall’Enpa

Questo simpatico e docile gatto, quasi certamente di proprietà, è stato recuperato in difficoltà dalle Ambulanze veterinarie, per conto del Servizio Veterinario ASL2, in un portone di via La Malfa ad Albenga.

Sottoposto alle prime cure veterinarie è ora ricoverato presso la sede della Protezione Animali in via Cavour 48 r a Savona.

Il proprietario lo potrà riavere contattando l’Enpa (019 824735) da lunedì a sabato, dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19.

Quello di curare i gatti di strada feriti o malati è un compito affidato da oltre vent’anni dalle leggi regionali ai comuni.

Ad Albenga, in base ad un accordo con il Comune, se ne fanno carico i volontari della Protezione Animali, che ricevono un contributo ritenuto dall’Associazione, ridotto; per questo Enpa, senza mai interrompere i ricoveri e le cure, chiede da anni al Comune di aumentare la sua partecipazione alle spese e lo scorso mese ha proposto, per il 2021, la stipula urgente di una convenzione aggiornata ai costi correnti.