Garibaldi: complimenti a 12enne Isabella Moreno, stella del tennis ligure

“All’inizio di quest’anno ha già vinto il Torneo di Tennis Junior Next Gen Italia, macroarea Nord Ovest, presso l’AS Dilettantistica Hanbury e il Torneo giovanile di Santa Margherita Ligure Under 16, arrivando anche in finale al Torneo 3^ categoria del Tennis Club Nancar Albisola.

Complimenti a Isabella Moreno, che a soli 12 anni e mezzo è già una stella del tennis ligure e una promessa a livello nazionale e internazionale.

Congratulazioni ai suoi ‘coach’ più vicini, mamma Alina e papà Maurizio, che hanno capito come lo sport sia utile per la salute e rappresenti una parte molto importante per la crescita e la formazione dei nostri giovani.

La campionessa di Leivi si è avvicinata al mondo del tennis nel 2019 frequentando il Tennis club di Chiavari.

Notata subito da diversi allenatori, si è iscritta al Golf e Tennis club di Rapallo per poi passare al Park Tennis di Genova, allenandosi sempre col suo attuale maestro Davide Minetti.

Nel 2019 ha vinto il suo primo torneo Master F.I.T. Junior Regionale (non agonistico) e nel 2020 è diventata agonista partendo con la classifica 4NC. Ha vinto numerosi tornei raggiungendo nel 2024 la classifica 3.1. Nel 2023/2024 ha partecipato a 3 tornei europei, raggiungendo i quarti di finale sia nel singolare che nel doppio nei tornei Kids Istarska Riviera Under 12 (Croazia), Lyttos Beach Under 12 (Grecia) e Northern Vision Norwegian Opena Under 14 (Norvegia)”.

Lo ha dichiarato oggi il consigliere regionale della Lega Sandro Garibaldi (presidente della III commissione Attività produttive, Cultura, Formazione e Lavoro).