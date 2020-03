Gambiano trovato con cocaina, crack e marjuana: arrestato

La polizia ha arrestato ieri pomeriggio un gambiano di 23 anni per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

Gli agenti della Questura, in collaborazione con gli uomini del Commissariato Prè, impegnati in un servizio mirato alla prevenzione e repressione del traffico illecito di droga nel centro storico, hanno effettuato ieri pomeriggio un giro a piedi nel cuore dei vicoli genovesi.

Giunti in Vico del Campo hanno visto il 23enne agitarsi alla vista delle divise ed hanno così deciso di controllarlo trovandolo in possesso di tre dosi di cocaina, crack e marjuana per un peso complessivo di 10 gr.

Il giovane, già arrestato in passato per spaccio e senza fissa dimora, sarà processato per direttissima nella mattinata odierna.