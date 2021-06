Furti in casa pure nell’entroterra: 24enne marocchino preso a Valbrevenna

Ieri a Savignone i carabinieri hanno denunciato in stato di libertà per “tentato furto in abitazione” un 24enne marocchino incensurato, in Italia senza fissa dimora e mai rimpatriato.

Durante la notte il nordafricano in località Nenno nel Comune di Valbrevenna, dopo aver rotto il vetro della finestra di un’abitazione di proprietà, è entrato per rubare in casa ma si è ferito a un braccio.

Alla vista dei carabinieri, tempestivamente intervenuti, il marocchino ha tenatto di allontanarsi rifugiandosi presso l’abitazione di un suo conoscente, dove però è stato rintracciato e quindi denunciato.