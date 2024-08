Frontale a Sestri Levante: due turisti olandesi ricoverati in codice giallo

Sestri Levante – Questa mattina, intorno alle 8:00, due turisti olandesi in vacanza in Liguria sono stati coinvolti in un grave incidente stradale a Sestri Levante, nelle vicinanze del cimitero di Riva Trigoso.

I turisti, entrambi 65enni, stavano viaggiando a bordo della loro auto quando, arrivati a un semaforo situato poco prima della ferrovia, hanno proseguito la marcia alla luce verde. Purtroppo, hanno imboccato la carreggiata sbagliata, scontrandosi frontalmente con un furgoncino fermo al semaforo.

L’impatto è stato violento, causando ferite lievi al conducente del furgoncino, prontamente assistito dalle ambulanze della Croce Rossa di Riva Trigoso, giunte rapidamente sul posto.

I due turisti olandesi, invece, hanno riportato ferite più serie e sono stati trasportati in codice giallo all’ospedale di Lavagna per ulteriori accertamenti e cure mediche.

L’incidente ha causato disagi alla circolazione nella zona, mentre i Carabinieri hanno avviato le indagini per determinare la dinamica esatta dell’incidente e accertare eventuali responsabilità.

