Freedom USA il nuovo appuntamento al Museo della Ligustica

Freedom USA è il secondo appuntamento del ciclo sui centri del mondo.

Mercoledì 6 novembre ore 18.30 al Museo della Ligustica di Genova.

Mercoledì 6 novembre alle ore 18.30 continuano gli eventi al Museo dell’Accademia Ligustica con il secondo appuntamento di Caput mundi: i nuovi incontri multidisciplinari tra Arte, Musica, Storia, Letteratura, Architettura e degustazioni per capire quanto il centro del mondo sia un concetto relativo.

L’appuntamento del prossimo mercoledì si intitolerà Freedom USA a cui seguirà l’ultimo incontro: Teatro Nazionale Europa. Un’altra occasione per indagare quali sono gli elementi culturali che hanno generato l’ascesa e determinato il predominio di alcune popolazioni sul resto mondo.

Sarà Chicco Tomasinelli, professore, architetto, ad introdurre il tema con un mirabile lezione su una delle più belle e uniche città americane. Il testimone sarà poi ceduto ad Anna Daneri, storica dell’arte e curatrice indipendente per numerosi progetti espositivi internazionali, che ci racconterà la sua collaborazione e avventura con una grande artista statunitense. Infine un declinazione in Musica alle origini del Blues con Giovanni Parodi.

Il tutto sarà accompagnato da una intrigante degustazione ideata da Federica Dentice e Pietro Mombelloni, chef del laboratorio di cucina Sale e Dede.

Il nuovo programma di autunno offerto dagli Amici dell’Accademia Ligustica prevede una lunga rassegna di eventi e di esperienze: dal multidisciplinare Caput Mundi al nuovo ciclo in due appuntamenti Kitsch – piccola antologia del cattivo gusto, non dimenticando il Corso di formazione per i volontari con tre appuntamenti gratuiti dal titolo l’Accademia in tribunale.

Continua infine il lavoro promosso dai volontari dell’Associazione, ad oggi 56, che consentono l’apertura del Museo e della Biblioteca e la catalogazione ragionata del materiale librario.

Un grande lavoro reso possibile grazie al sostegno dei 170 soci e sponsor della Onlus come Casa di Cura Villa Montallegro S.p.a., Ruths S.p.a.e Coop Liguria.

L’ideazione, la progettazione e la realizzazione delle attività all’interno del Museo è portata avanti dagli Amici dell’Accademia Ligustica Onlus, Associazione che vive del supporto di privati, delle aziende e delle fondazioni che credono nella sopravvivenza e nello sviluppo del Museo dell’Accademia Ligustica, la collezione pubblica più antica della città di Genova.

Maggiori informazioni si possono trovare sul sito del museo e su Facebook.