Francesi fermati su auto senza targa e con spray urticante

E’ successo ieri intorno alle 13.30 in piazza Corvetto. I due che hanno opposto resistenza sono stati denunciati

La Polizia di Stato di Genova ha denunciato due 41enni francesi per detenzione di armi od oggetti atti ad offendere in concorso, e uno di essi anche per resistenza a Pubblico Ufficiale.

Ieri pomeriggio, una volante, in Piazza Corvetto ha notato una vettura che era senza la targa posteriore.

Gli occupanti non sono riusciti a dare una spiegazione concordante riguardo questa mancanza e hanno destato dei sospetti nei poliziotti.

Si è così proceduto ad una perquisizione del veicolo rinvenendo, all’interno del vano porta oggetti, una bomboletta spray a base di gas CS cristallizzato, vietato in Italia.

Accompagnati in ufficio per accertamenti, il conducente ha opposto resistenza, gesticolando in modo aggressivo, rifiutandosi di consegnare le chiavi del veicolo e di entrare in Questura.

Entrambi sono stati anche sanzionati amministrativamente per l’assenza della targa e il veicolo sottoposto a fermo per tre mesi.