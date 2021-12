Formazione in alto mare per i biancocelesti di Recco, lunga trasferta ungherese dove domani alle 18:30 affronterà l’Osc Budapest

Formazione in alto mare per i biancocelesti: sei giocatori nei giorni scorsi sono stati colpiti dall’influenza (negativi i tamponi molecolari per il Covid); lo stesso mister Sukno, febbricitante, non è partito questa mattina con la squadra: se il tecnico – negativo al tampone Covid – non riuscirà a raggiungere la capitale ungherese, domani in panchina siederanno Milos Ciric e Giacomo Pastorino.

“Contro l’Osc ci attende una partita molto interessante dal punto di vista fisico e tecnico, anche perché dopo molto tempo torniamo a giocare un match di Champions League fuori casa – afferma Matteo Aicardi -. Affrontiamo una squadra coperta in tutti i ruoli, con un centro molto forte come Harai e giovani tiratori di qualità come Manhercz: dovremo stare attenti e concentrati.

Sarà il primo match di questo ultimo rush finale dell’anno che ci porterà in pochi giorni a giocare anche per il primo trofeo, la Supercoppa Europea con il Szolnok, una squadra che ha dimostrato di competere alla pari con le big ungheresi.

In questo senso ci sarebbe davvero servito disputare una partita di alto livello con il Brescia, ma dopo il rinvio ci siamo subito calati mentalmente su queste grandi sfide che ci attendono in Ungheria e Germania”.

Arbitreranno la partita di domani Margeta (Slovenia) e Schopp (Germania). Delegato Brguljan (Montenegro).