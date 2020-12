Foce, passa col rosso e non si ferma all’alt. Poi minaccia carabinieri: genovese denunciato

Ieri sera in corso Marconi a Genova un automobilista è passato col rosso e poi non si è fermato all’alt dei carabinieri.

I militari lo hanno inseguito e bloccato in piazza Rossetti.

Si tratta di un genovese di 57 anni, gravato da pregiudizi di polizia, che era alla guida in evidente stato di ebbrezza alcolica.

Il 57enne si è inoltre di sottoporsi al test con l’etilometro, proferendo minacce e frasi oltraggiose nei confronti dei carabinieri.

Accompagnato in caserma, ha proseguito nei suoi atteggiamenti minacciosi, rifiutando di ottemperare all’obbligo di utilizzare la mascherina anti Covid.

Pertanto, è stato denunciato in stato di libertà per “oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale, guida in stato di ebbrezza, rifiuto agli accertamenti sanitari per accertare alterazione psicofisica da sostanze stupefacenti o psicotrope ed altro”.