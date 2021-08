Fino al 29 agosto la Novena e la Festa della Madonna della Guardia

Da domani venerdì 20 Agosto fino a domenica 29 Agosto al Santuario della Madonna della Guardia sul Monte Figogna si svolgeranno la Novena e la Festa della Madonna della Guardia, nell’occasione dei 531 anni dall’Apparizione della Madre di Gesù a Benedetto Pareto.

“Non si tratta solo di una festa della devozione e della tradizione – spiega don Marco Granara – ma l’invito di Maria a ‘ricostruire’ è un appello di fede e di vita quanto mai attuale, in questo tempo ancora colpito dal Covid, attraversato da gravissime crisi internazionali e determinante per la Chiesa diocesana, italiana e universale che sta per imboccare il ‘cammino sinodale’ voluto da Papa Francesco per i prossimi tre anni.”

Ogni giorno della Novena, alle 21, sulla pagina Facebook e sul canale Youtube del Santuario, l’incontro con il rettore don Marco Granara.

Ogni giorno

• S. Messe alle ore 10 – 11 e 17 con riflessione aperta dopo la Messa delle 10 e delle 17.

• Contemplazione / riflessione (Rosario) ore 16.15 in Basilica e ore 21 alla Cappella Apparizione con le Parrocchie della zona.

Gli appuntamenti principali

• Domenica 22 Agosto: Giornata della Fedeltà di Coppia, di Famiglia, di Ruolo

Incontro ore 10 e Messa ore 11 per gli Anniversari di Nozze o di altri Impegni caratterizzati dalla Fedeltà.

• Sabato 28 Agosto: Vigilia della Festa

Non si terrà il tradizionale Pellegrinaggio popolare dall’Edicola/Cappella delle “Acque” a 4 chilometri dalla vetta, causa misure anti-Covid.

Ore 19.30 / Appuntamento presso la Cappella dell’Apparizione, ai piedi del Santuario: riflessione sul “Cammino di Pareto”. Guida l’Arcivescovo Marco Tasca. Salita al Santuario.

Ore 21 / S. Messa solenne della Vigilia.

• Domenica 29 Agosto: Festa della Madonna della Guardia

Ore 10: Memoria, Supplica, Processione, Messa solenne presieduta dall’Arcivescovo Marco Tasca

Altre S. Messe: ore 7 – 8 (Mons. Andrea Parodi Vicario Episcopale alla Carità) – 9 (Mons. Nicolò Anselmi, Vescovo Ausiliare) – 12 – 16 (Arcivescovo Marco Tasca) – 17 (Mons. Marco Doldi, Vicario Generale) – 18 (Rettore Mons. Marco Granara, alla Cappella dell’Apparizione all’aperto).

Ore 21 – In Basilica “Ora di sintesi e contemplazione” con musiche di organo e violino. Brani classici mariani musicali e letterari. Guida M° Damiano Profumo.

Il percorso di preghiera, meditazione e riflessione con Don Marco Granara