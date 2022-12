Figli di Trofia: musica, comicità, coreografie e solidarietà, 100% made in Liguria venerdì 16 dicembre, Teatro Ivo Chiesa

Figli di Trofia: musica, comicità, coreografie e solidarietà, 100% made in Liguria. È un evento benefico a cui è importante far sentire la propria presenza quello previsto venerdì 16 dicembre (ore 20.30) al Teatro Ivo Chiesa. Dietro ad un titolo irriverente come Figli di Trofia, c’è una serata ricca di canzoni, video, comicità, coreografie che ha come fine più importante quello di sostenere l’Ospedale Pediatrico Gaslini, eccellenza internazionale per la cura dei più piccoli (quindi del nostro futuro) e in particolare la Band degli Orsi, la onlus di volontari che si occupa dell’accoglienza dei giovanissimi ospiti ricoverati. (www.labanddegliorsi.it)

In scena, in uno dei templi nazionali della prosa, arrivano i Cugini della Corte, freschissimo duo di musicisti e autori genovesi che, ormai da qualche anno, si è conquistato l’attenzione dei media locali grazie ad una serie di brani capaci di far ballare, pensare e sorridere, celebrando le bellezze straordinarie e le contraddizioni della Liguria.

La loro ricetta è originale ma genuina: mescolare il pesto con il reggaeton, esorcizzare il traffico ligure con le ritmiche caraibiche per offrire al pubblico canzoni spensierate e soleggiate, parodie accattivanti di brani famosi caratterizzati da un sound pulito e dalla tipica ironia genovese fra cui ricordiamo Estate in autostrada, Figli di trofia (da cui la serata prende il titolo) Questa è la mia Genova, Liguria Copacabana, tutti presenti su Youtube e forti di migliaia di visualizzazioni.

Quello dei Cugini della Corte (Lorenzo Isola e Andrea Morini) è un successo che parte dalla comune passione per la musica e che li vedrà andare alla conquista di un palcoscenico importantissimo con la loro contagiosa musicalità. Non saranno soli in questa avventura perché a presentare la serata sarà un altro duo speciale, ormai una “coppia di fatto”, ossia i Soggetti Smarriti (Andrea Possa e Marco Rinaldi), rinomati e amatissimi ambasciatori della comicità in salsa genovese, pronti a duettare con la band, a improvvisare, ad “angosciare” scherzosamente gli spettatori.

L’ampia scaletta prevede una ventina di brani tra divertenti parodie delle hit da classifica, che faranno scatenare la platea in un gigantesco ballo di gruppo, e qualche inedito pop firmato da Isola e Morini.

Tra questi verrà eseguito e corredato dalle emozionanti immagini del video “C’è bisogno di te”, il pezzo appena pubblicato dai Cugini e diventato il nuovo inno della Band degli Orsi, con l’approvazione del mitico fondatore Pierluigi Bruschettini. Special guest di questo toccante momento live un coro formato da 30 bimbi della All Voice Academy. Tra leggerezza e mugugno zeneise, ironia e pathos, ritornelli acchiappalike e divertimento, si preannuncia una serata scoppiettante al servizio di un progetto benefico, destinato ai cittadini di domani.

Figli di Trofia va in scena al Teatro Ivo Chiesa venerdì 16 dicembre alle ore 20.30.

Ingresso 20 euro. Info e biglietti presso le biglietterie del Teatro Nazionale di Genova e su teatronazionalegenova.it