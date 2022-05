Presidente Fico su funerali Shireen Abu Akleh: Visti altri vergognosi momenti

“Funerali che hanno visto altri vergognosi momenti con delle cariche nei confronti di chi portava il feretro sulle spalle, altra tensione, altro dolore. La morte di Shireen Abu Akleh lascia l’ennesima ferita su un territorio martoriato da un eterno e insopportabile conflitto.”. Lo ha scritto ieri su Twitter il presidente della Camera dei deputati Roberto Fico.



Ieri, venerdì 13 maggio, a Gerusalemme est, l militari israeliani hanno attaccato la folla che trasportava in chiesa la bara della giornalista palestinese di Al Jazeera, Shireen Abu Akleh.

La giornalista era stata uccisa lo scorso mercoledì mentre documentava un’operazione militare israeliana.

La stessa emittente Al Jazeera ha pubblicato diversi video che mostrano l’attacco, spiegando come i militari israeliani hanno arrestato alcuni partecipanti alla cerimonia in quanto portavano una bandiera palestinese, fino a fare vacillare la bara e provando e ad impedire alle persone di entrare in chiesa.

Unbelievable pictures of Israeli forces attacking mourners carrying the coffin of Shireen Abu Akleh to church for her funeral in Occupied East Jerusalem.

Absolutely heart stopping moment when it looks like casket may fall.

Live coverage on @AJEnglish pic.twitter.com/k5OYh5POwq

— Barbara Serra (@BarbaraGSerra) May 13, 2022