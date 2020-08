Fiascherino, cade in una scarpata con il trattore: soccorso dai VVF

L’operaio era alla guida di un trattore edile quando è scivolato nella scarpata per un dislivello di 10 metri

I Vigili del Fuoco del distaccamento di Sarzana sono intervenuti ieri pomeriggio in località Fiascherino, nel comune di Lerici, per soccorrere un uomo caduto con un trattore per la movimentazione edile giù da una scarpata.

L’operaio era alla conduzione del mezzo nelle vicinanze dell’ Eco del mare quando per cause ancora da accertare è uscito di strada finendo giù dal dirupo che costeggia via Fiascherino, per un dislivello di circa 10 metri.

Una volta raggiunto il ferito, gli operatori SAF dei Vigili de Fuoco ed i soccorritori del 118 lo hanno immobilizzato su una barella spinale e lo hanno posizionato dentro la barella”toboga”, per poterlo trasportare in sicurezza fin sulla strada, dove un’ambulanza lo ha poi condotto al pronto soccorso per gli accertamenti del caso.