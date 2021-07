Festival della Parola di Chiavari, incontro con Ligabue spostato al Palazzetto dello Sport

Viste le condizioni meteo attuali e di instabilità previste in serata, l’incontro del Festival della Parola di Chiavari con Luciano Ligabue, previsto per questa sera alle 21.30, è spostato al Palazzetto dello Sport (Loc. Sampierdicanne – Via per Maxena 28A).

Le modalità di accesso all’evento rimangono invariate: l’accesso alla platea sarà consentito solo ai possessori del ticket e la validità del biglietto è fino alle ore 21 (30 minuti prima dell’orario di inizio dell’evento), dopo di che il posto a sedere non sarà più garantito.