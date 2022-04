Festa della Bandiera, Bordilli: Nessuna maxi spesa

Bordilli: 200.000 euro riportati nell’articolo pubblicato da giornale online non corrispondono al vero

«Non c’è nessuna maxi spesa sulla giornata della Festa della Bandiera e i 200.000 euro riportati nell’articolo pubblicato da Genova24 non corrispondono al vero. A oggi, la Direzione Grandi eventi è ancora impegnata nel vaglio degli ultimi preventivi. Faremo i conti alla fine, ma posso già con certezza assicurare che saranno di gran lunga inferiori a quelli riportati, molto più vicini allo zero in meno. Pertanto, sommare pere e mele non è una giusta informazione che rischia, invece, di creare polemiche prive di fondamento gettando ombre su quella che vuole essere una festa per la città dopo due anni duri per tutti i genovesi.

Le aziende che oggi erano presenti alla presentazione supporteranno le operazioni di manutenzione delle bandiere montate in città dimostrando di credere e voler investire sull’immagine di Genova». Lo dichiara l’assessore ai Grandi Eventi Paola Bordilli smentendo la notizia riportata da Genova24 in merito ai costi presunti della festa della Bandiera a carico dell’amministrazione comunale.