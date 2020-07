Fabio Armiliato al Festival del balletto e della musica di Nervi domenica 26 luglio

Armiliato non ha bisogno di presentazioni: il famoso tenore è nato a Genova dove ha studiato al Conservatorio Niccolò Paganini.

Debuttando giovanissimo nel Simon Boccanegra ha cominciato una carriera artistica prestigiosa che lo ha portato in breve tempo a calcare i palcoscenici dei più conosciuti teatri del mondo.

L’artista ha creato nel 2014, assieme al pianista Fabrizio Mocata, il progetto RecitalCanTango,dedicato alle Canciones di Carlos Gardel e al loro legame con il belcanto, il melodramma italiano e con il grande tenore Tito Schipa, autore di alcuni spartiti di tango interessanti ma poco noti al pubblico italiano.

Il progetto è stato presentato nel 2015 presso la fondazione Toscanini di Parma, in seguito portato in tournèe in teatri e festivals internazionali, in occasione della commemorazione della morte di Gardel e dello stesso Tito Schipa.

Fabio Armiliato ha collaborato con i più importanti direttori d’orchestra, tra cui Muti e Pappano: ha inoltre destato l’attenzione di Woody Allen che lo ha voluto in un suo famoso film, To Rome With Love, con una divertente ed originale interpretazione di un padre di famiglia dotato di una voce straordinaria che però si manifestava solamente sotto la doccia. Per il consenso di pubblico e critica riscosso l’artista è stato premiato con un Oscar della Lirica 2012.

Considerato anche l’interesse che il tango suscita nella città di Genova, attendiamo con curiosita’ ed impazienza questo appuntamento.

Elisa Prato