Fa scendere migranti senza biglietto, Salvini: onore alla capotreno sarda | Video

“Questo non lo vedrete nei tigì, facciamo girare! Onore a questa capotreno che, in Sardegna, fa scendere un gruppo di scrocconi! Il clima è cambiato, tolleranza zero con i furbetti, anche con un uso massiccio delle Forze dell’ordine. Se vuoi viaggiare, PAGHI come tutti i cittadini perbene!”.

E’ il testo del post pubblicato ieri su Facebook dal ministro dell’Interno Matteo Salvini, accompagnato dal video di una capotreno che ha controllato un gruppo di giovani migranti trovati tutti senza biglietto mentre viaggiavano sulla tratta Iglesias-Cagliari.

A questo punto, senza tanti giri di parole, la capotreno sarda li ha fatti alzare dai sedili e fatti scendere dal convoglio ferroviario.

Il video è diventato virale sui social network.