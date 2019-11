Ex Ilva, bomba sociale. Bucci: sono preoccupato, Governo riveda le proprie scelte

“Sono molto preoccupato per la decisione dei vertici di ArcelorMittal che ieri hanno comunicato il recesso del contratto con cui un anno fa avevano rilevato l’ex Ilva”.

Lo ha dichiarato stamane il sindaco di Genova Marco Bucci.

“C’e’ in gioco – ha aggiunto Bucci – il futuro dell’industria siderurgica italiana.

Auspicando che il governo possa rivedere le proprie scelte per mitigare questo rischio, sono pronto a lavorare da subito, per quanto nelle mie possibilita’, con la Regione Liguria e i sindacati dei lavoratori, per contrastare in ogni modo qualsiasi scenario negativo che potrebbe riflettersi anche sullo stabilimento di Cornigliano”.