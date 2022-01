Eventi nelle Valli del Parco dell’Aveto per godersi questi ultimi giorni di festività prima di ritornare ai ritmi quotidiani

A Conscenti ci aspetta la rassegna di presepi della Val Graveglia distribuiti per le vie del borgo, mentre a Belpiano di Borzonasca giovedì 6 e nel fine settimana si accenderà l’affascinante presepe allestito nel mulino monumentale di Ra Pria (info e prenotazioni: 347/0469140 o 347/4810455).

Il giorno della Befana a Santo Stefano d’Aveto invece arriverà proprio lei, la simpatica vecchietta sulla scopa, che dalle 15:30 girerà per la contrada distribuendo dolcetti, mentre in Val Graveglia l’Agriturismo I Pinin propone per giovedì 6 gennaio il Pranzo della Befana (info e prenotazioni: 340/9884335)

La scarsità di neve ha imposto la chiusura delle piste da sci, ma dal 6 al 9 gennaio l’impianto di risalita di Rocca d’Aveto sarà in funzione per portare i turisti in quota.