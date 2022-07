Eventi a Borghetto Santo Spirito. Un ricco programma con inizio l’8 luglio alla scoperta dell’area di Castello Borelli e del monte Piccaro.

Eventi a Borghetto Santo Spirito estate 2022.

Un’Estate ricca di iniziative di pregio, alla scoperta della natura, del territorio, ma anche di Cultura e Musica ed intrattenimento per i più piccoli.

E’ questo lo spirito con il quale l’Amministrazione Comunale dà il suo benvenuto all’estate.

Il programma offre una serie di escursioni guidate naturalistiche, I sentieri affacciati sul mare, per scoprire la bellezza del primo entroterra, che si affaccia sul mare.

Come consuetudine le escursioni saranno condotte da una guida naturalistica e, lungo i sentieri che recentemente sono stati implementati e sistemati, faranno apprezzare panorami mozzafiato, dove scoprire la fauna e la flora delle nostre montagne.

Con un programma articolato in escursioni di vari livelli e durata, anche in orario serale, tutti potranno passare alcune ore in montagna, durante una vacanza al mare!

Per chi volesse godere della bellezza del territorio in autonomia, inoltre, presso lo IAT comprensoriale di Piazza Libertà sono in distribuzione i pieghevoli dei nostri sentieri.

Cosa succede?

Primo appuntamento alla scoperta del bosco, della macchia nell’area di Castello Borelli e del monte Piccaro mercoledì 8 luglio, a seguire le successive escursioni saranno in programma il 20-27 luglio e il 03-10-12-17-19-24 e 31 agosto.

Ritornano gli appuntamenti settimanali con le visite guidate gratuite del Centro Storico di Borghetto.

I visitatori saranno accompagnati da una guida che illustrerà gli elementi di interesse del nostro Centro Storico e dell’intero territorio comunale, per scoprire anche la nuova piazza del Castello Borelli.

Il ritrovo sarà presso Piazza Libertà ogni venerdì dal 08 luglio al 2 settembre.

Tre interessanti serate di biologia marina, ”Alla scoperta dei segreti del mare”, condotte da Davide Siri, arricchiranno il programma estivo, il 04 -11 e 18 luglio in Piazza Rosa dei Venti.

Il Cinema Vittoria, storica arena estiva, tra le più longeve dell’intera regione e giardino nel cuore del Centro storico, ospiterà la XIX edizione della Rassegna Serate d’Autore.

Cinque imperdibili appuntamenti con grandi Autori intervistati da Graziella Frasca Gallo il 7 – 14 -17 luglio e 5 25 agosto: Antonio Caprarica, Alessandra Carati, Federico Rampini, Anna Dalton e Cristina Rava.

Sabato 16 luglio alle ore 21,30 in Piazza Pelagos si sarà la prima serata della rassegna Zingarate con Cattivini – cabaret – concerto per bambini monelli, musiche, canzoni, testo e regia di Valentino Gragano produzione Kronoteatro;

la seconda serata della rassegna Zingarate si svolgerà sabato 30 luglio alle ore 21.30, per la prima volta nella nuova piazzetta del castello Borelli:sarà in scena un monologo di e con Francesca Sarteanesi dal titolo Sergio.

L’appuntamento con la musica di qualità ritorna il 16 agosto con il concerto “Questi posti davanti al mare…”, dove la suadente e calda voce di Simona Briozzo, accompagnata al contrabbasso da Federico Fugassa e alla chitarra acustica e classica da Marco Cravero, faranno vivere in un’ emozionante scaletta i quasi quarant’anni di musica di Ivano Fossati.

Ampio e vario il programma degli appuntamenti per i nostri piccoli ospiti, nella rassegna SPAZIOBIMBI 2022: laboratori creativi aperti a tutti, che si terranno al Nido comunale il 22 luglio ed il 19 agosto; tanti gli appuntamenti con la rassegna BIBLIOESTATE, “Nati per leggere al mare” il 6 – 27 luglio e il 3 e 23 agosto nella Biblioteca di Borghetto S. Spirito.

Il giardino Stefano Pittaluga ospiterà l’11 luglio un doppio appuntamento: al pomeriggio un laboratorio musicale e alla sera un piccolo concerto per i piccoli musicisti creativi, il 17 luglio “Piccolo laboratorio di Scrittura” con il super ospite Marco Tomatis; ultimi appuntamenti della ricca rassegna saranno il 20 luglio ed il 10 agosto.

BATTESIMO AL MARE … A VELA il 10 e 24 luglio e 07 agosto, alle ore 9.00 presso la sede della Lega Navale di Borghetto Santo Spirito.

Diversi gli appuntamenti che si svolgeranno in collaborazione con l’Associazione locale VIVI Borghetto:

il 15 luglio alle ore 21.30, in piazza Pelagos, Maurizio Solieri, lo storico chitarrista di Vasco Rossi, si esibirà in “Rock per l’autismo”, un concerto in memoria di Stefano Sacco.

Lunedì 8 agosto Stavolta mia moglie di manda a Funkr ironica cover band capitanata da due storici artisti albenganesi, Marco Ghini e Rossano Giallombardo che offriranno una performance molto divertente con un mix di canzoni famose completamente rivisitate e brani interamente di loro composizione intramezzate da gag in cui viene coinvolto il pubblico.

Completano il programma altre iniziative inserite nello sfogliabile visionabile sul sito del Comune di Borghetto Santo Spirito al link:

https://www.sfogliami.it/fl/257001/66u8xu5e26kktzr3jjsq4v734th6kju8

Tutte le attività e gli appuntamenti organizzati dal Comune saranno ad ingresso gratuito.

Maggiori dettagli

Per informazioni e modalità di iscrizione per i vari appuntamenti è possibile contattare l’Ufficio IAT di Palazzo Elena Pietracaprina, in Piazza Libertà, tel. 338 2186439.