Evade dai domiciliari ed aggredisce un poliziotto: arrestato

La Polizia ha arrestato un 60enne genovese per evasione, denunciandolo anche per resistenza e lesioni personali aggravata a Pubblico Ufficiale.

Ieri sera le volanti sono intervenute in via Gobetti ad Albaro in quanto il cliente di un supermercato, a seguito di un pagamento elettronico rifiutato, si stava comportando in modo molto aggressivo e oltraggioso con la cassiera.

All’arrivo degli agenti l’uomo ha tentato di defilarsi velocemente, ma gli agenti lo hanno fermato scoprendo che era evaso dagli arresti domiciliari.

Una volta in Questura il 60enne si è opposto al fotosegnalamento con vigore, arrivando a schiaffeggiare e torcere il polso ad un agente.

Fissata per questa mattina l’udienza per direttissima.