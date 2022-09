Europei Master, la Pro Recco femminile vince il titolo battendo le ungheresi del Kerulete

La Pro Recco femminile vince la medaglia d’oro ai campionati europei Master di Roma. Nella categoria over 30 le ragazze allenate da mister Zongoli superano in finale le ungheresi del Kerulete per 6-2. A trascinare le biancocelesti è Simona Abbate, in gol quattro volte nei primi due tempi conclusi sul 5-1. Proprio Abbate, insieme a Giulia Rambaldi, è una delle due atlete in rosa che erano presenti dieci anni fa nella Pro Recco vincitrice di Scudetto, Eurolega e Supercoppa europea. Nel roster Master brillano anche le stelle internazionali della spagnola Blanca Gil Sorli e dell’ungherese Merci Stieber.

“Una squadra galattica, non era semplice trovare l’alchimia per far convivere tante prime donne e invece siamo sempre state unite, divertendoci, ma con una voglia matta di raggiungere l’obiettivo comune: la vittoria – afferma il capitano Eliana Acampora -. È stato bellissimo prenderci la medaglia d’oro davanti al nostro pubblico, in una piscina piena come poche volte si vede nelle partite di serie A1. Abbiamo avuto una Abbate stratosferica oggi, forse gli Europei che doveva giocare erano quelli di Spalato – scherza la numero otto -. Siamo state perfette in difesa trasferendo in acqua quanto abbiamo provato con il nostro allenatore in questi giorni. Il marchio Pro Recco ci ha aiutato e creato tanto entusiasmo, con questo gruppo fantastico vogliamo andare a prenderci il titolo mondiale il prossimo anno a Fukuoka”.

Le biancocelesti hanno vinto tutte le partite della competizione: all’esordio hanno battuto proprio l’avversaria di oggi, il Kerulete, per 6-5, poi le irlandesi del Diamonds, le ceche del Stepp Praha e le tedesche dell’Essen.

La rosa

1 Lisa Riccardi – Portiere, Italia

2 Simona Abbate – Italia

3 Marina Aranha Zablith – Brasile/Spagna

4 Eugenie Pirat – Francia

5 Merci Stieber – Ungheria

6 Gaia Apilongo – Italia

7 Alessandra Battaglia – Italia

8 Eliana Acampora – Capitano, Italia

9 Blanca Gil Sorli – Spagna

10 Giulia Rambaldi – Italia

11 Gloria Giachi – Italia

12 Roberta Anastasio – Italia

13 Federica Ignaccolo – Portiere, Italia

14 Nicole Sarnowski – Germania

15 Giulia Carotenuto – Italia

Allenatore: Francesco Zongoli