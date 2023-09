Europa 2024, dibattito con eurodeputati Campomenosi e Rinaldi alla Zena Fest

Alle 19 di oggi, presso la Zena Fest in piazza della Vittoria, si terrà una tavola rotonda intitolata ‘Europa2024, le battaglie della Lega’, nella quale verranno affrontati i temi più importanti della politica europea e nazionale, guardando alle elezioni europee dell’anno prossimo.

Parteciperanno il capodelegazione della Lega Marco Campomenosi e i deputati europei Annalisa Tardino, Danilo Oscar Lancini e Antonio Maria Rinaldi. Modera il giornalista Cristiano Bosco.

“Agricoltura, pesca, industria, commercio e governance economica – ha spiegato l’europarlamentare genovese Campomenosi – sono soltanto alcuni degli argomenti che verranno toccati dal dibattito di stasera.

Sarà un’occasione per fare il punto in vista dell’imminente campagna elettorale, che ci vedrà tutti impegnati nel proporre un’idea d’Europa diversa da quella di chi, a Bruxelles, in questi anni ha causato danni enormi alla nostra economia e alla nostra società”.