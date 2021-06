Euro 2020, Italia-Galles 1-0, Azzurri a punteggio pieno agli ottavi

L’Italia di Mancini continua la sua striscia positiva e vola agli ottavi di Euro 2020.

La Nazionale di Mancini conquista la terza vittoria in altrettante gare nel gruppo A degli Europei e chiude al primo posto senza aver subito gol. Gli Azzurri giocheranno sabato alle 21 contro la seconda del gruppo C (Ucraina o Austria). L’Italia batte il Galles 1-0 grazie alla rete segnata al 39’ da Pessina. Al 55’ la nazionale di Page in 10 per l’espulsione di Ampadu. Il Galles passa ugualmente agli ottavi per differenza reti sulla Svizzera.

ITALIA-GALLES 1-0 (39′ Pessina)

ITALIA (4-3-3): Donnarumma (89′ Sirigu); Toloi, Bonucci (45′ Acerbi), Bastoni, Emerson; Pessina (84′ Castrovilli), Jorginho (75′ Cristante), Verratti; Bernardeschi (75′ Raspadori), Belotti, Chiesa

A disp.: Meret, Di Lorenzo, Spinazzola, Locatelli, Insigne, Immobile, Barella.

CT: Roberto Mancini

GALLES (3-4-3): Ward; Gunter, Rodon, Ampadu; C. Roberts, Allen, Morrell, N. Williams; Bale, Ramsey, James.

A disp.: Hennessey, A. Davies, Lockyer, Wilson, T. Roberts, Moore, Norrington-Davies, J. Williams, Brooks, Mepham, Levitt.

CT: Robert Page

Arbitro: Ovidiu Hategan (ROM).

Assistenti: Radu Ghinguleac (ROM) – Sebastian Gheorghe (ROM).

Quarto Ufficiale: Orel Grinfeeld (ISR).

VAR: Pawel Gil (POL).

AVAR:François Letexier (FRA) – Benjamin Pages (FRA) – Pol van Boekel (OLA).

Espulsioni: Ampadu.