Porto Antico di Genova con EstateSpettacolo 2019

La risata intelligente di Moni Ovadia e Dario Vergassola

Lunedì 15 luglio per Ridere d’Agosto … ma anche prima una serata di risate e riflessione

Uno spettacolo-lezione, un incontro di culture e comicità diverse che farà ridere ma anche riflettere.

È quello che succede quando un artista come Moni Ovadia – musicista, attore, scrittore – incontra l’umorismo nero e un po’ cinico di un ligure come Dario Vergassola.

“Un ebreo, un ligure e l’ebraismo” è il racconto della storia e della tragedia del popolo ebraico, rivista dai due protagonisti in scena in modo leggero eppure con molto spessore culturale.

Due tipi di comicità diversi che troveranno punti di incontro con il loro modo tutto personale di sorridere (e far sorridere) anche con amarezza.

Lo spettacolo è l’ultimo in Piazza delle Feste per la rassegna Ridere d’Agosto…ma anche prima organizzata di Teatro Garage. La comicità ritorna però all’Arena del Mare il 2 agosto con i Bruciabaracche, mentre ancora ricco è il programma della rassegna a Villa Imperiale tra musica, comicità e rappresentazioni dialettali.

Info utili sullo spettacolo “Un ebreo, un ligure e l’ebraismo”:

Artista: Moni Ovadia e Dario Vergassola

Data: lunedì 15 luglio 2019

Orario: apertura cancelli ore 20:30

Location: Piazza Delle Feste

Rassegna: Porto Antico EstateSpettacolo 2019

Festival: Ridere d’agosto… ma anche prima

Organizzatore: Teatro Garage

Biglietti: Posto Unico seduti

Prezzo: Intero € 18,00 – Ridotto € 15,00

Prevendite:

Ufficio Teatro Garage – Via Repetto 18r. canc. – Tel. 010 511447

Ufficio IAT Garibaldi – Via Garibaldi 12r. – Tel 010 5572903

Ufficio IAT Porto Antico – Via al Porto Antico – Tel. 010 5572903

PGP Viaggi – Via Quinto 100/R. – Tel. 010 3231043

Porto Antico Plastic Free

Prosegue anche in occasione di EstateSpettacolo l’impegno della società Porto Antico di Genova per sensibilizzare tutti i visitatori dell’area sulla necessità di ridurre il consumo di plastica monouso.

Dopo la mostra Planet vs Plastic, l’introduzione delle borracce riutilizzabili in acciaio in vendita negli esercizi commerciali del Porto Antico e l’installazione del Sea Bin per la pulizia del mare da plastiche e microplastiche, la rassegna estiva quest’anno eliminerà da Piazza delle Feste tutti i bicchieri di plastica monouso, introducendo l’intelligente novità di PCup, il bicchiere “usa e passa” in silicone: bello, con lo skyline del Porto Antico, pratico, si può riempire e utilizzare più volte, e anche social, con un chip che permette, tramite app collegata, di connettersi con tutti i “bicchieri” presenti in quel momento nello stesso posto.

